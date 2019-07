Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte Autodiebe - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren bislang unbekannte Autodiebe in der Brunnenstraße unterwegs. Ein 26-Jähriger verständigte die Polizei, weil ihm mehrere Gegenstände aus seinem Auto gestohlen wurden. Unter anderem hatten es die Diebe auf seinen Geldbeutel und eine Jacke abgesehen. Der Mann gab an, dass er den Wagen am Vorabend verriegelt abgestellt hatte. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf circa 200 Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631/369 2250.

