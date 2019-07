Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 58-Jähriger getötet - Lebenspartnerin tatverdächtig

Pirmasens (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Eine 30-Jährige steht im Verdacht, am Sonntagabend einen 58-jährigen Mann getötet zu haben.

Die Beschuldigte erschien am Montagnachmittag bei der Polizeiinspektion Pirmasens. Sie gab an, ihren Lebenspartner erstochen zu haben. Die zum Tatort entsandten Einsatzkräfte fanden in der gemeinen Wohnung die Leiche eines Mannes vor. Dabei handelte es sich um den Mitbewohner der Frau.

Die Tatverdächtige wurde festgenommen. Sie soll noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Obduktion des Opfers findet zurzeit in Homburg statt. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion wird voraussichtlich Ende der Woche vorliegen.

Zum Tathergang, dem Motiv und weiteren Einzelheiten können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Es wird nachberichtet. |mhm

