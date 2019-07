Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann will Krankenhaus nicht verlassen

Kaiserslautern (ots)

In der Regel sind die meisten Menschen froh, wenn sie nicht ins Krankenhaus müssen. Nicht so ein 39-Jähriger aus dem Stadtgebiet: Obwohl der Mann keine ärztliche Hilfe benötigte, weigerte er sich am Sonntagnachmittag ein Krankenhaus in Kaiserslautern zu verlassen. Vor Ort gaben die Mitarbeiter an, dass der Störer bereits mehrfach ein Hausverbot für das Klinikum erhalten hatte, jedoch immer wieder vorbeikommen würde. Die Einsatzkräfte sprachen mit dem 39-Jährigen ein ernstes Wort, im Anschluss verließ er das Krankenhaus und sicherte zu, sich künftig an das Hausverbot zu halten. |slc

