Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Amphetamin und Marihuana im Gepäck

Kaiserslautern (ots)

Kontrolliert wurde ein 36-Jähriger am Sonntagmorgen in der Rummelstraße. Der Mann fiel den Beamten auf, weil er drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Und die Vermutung bestätigte sich: In seinem Rucksack führte der 36-Jährige geringe Mengen Amphetamin und Marihuana mit. Die Drogen wurden sichergestellt, außerdem musste der er mit zur Dienststelle. Auf ihn wartet nun eine Anzeige. |slc

