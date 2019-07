Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Bühl - Überfall auf Spielhalle

Offenburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Bühl ist es in der Nacht auf Mittwoch gelungen, zwei junge Männer, die gerade einen Überfall auf eine Spielhalle in der Mühlenstraße verübten, auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Die Polizei war kurz vor Mitternacht von einer Mitarbeiterin des Betriebes darüber verständigt worden, dass sie zwei verdächtige Personen vor der Spielothek wahrgenommen habe. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass die besagten Männer zwischenzeitlich vermummt und einer der Täter mit einer Waffe in der Hand das Anwesen betreten hatten. Die beiden waren gerade dabei die Kasse auszuräumen. Beim Erkennen der Polizei warfen sie Beute und Waffe weg und wollten zunächst über einen Nebeneingang flüchten. Hierbei konnten die beiden Tatverdächtigen dann aber von den Beamten des Reviers Bühl widerstandslos festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt.

