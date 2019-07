Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keller aufgebrochen, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße. Insgesamt wurden fünf Holzverschläge gewaltsam geöffnet. Unter anderem wurden Lebensmittel, Tabak und zwei Koffer entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, Telefonnummer 0631/369 2150.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell