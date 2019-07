Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall in der Tiefgarage mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend gegen 21:10 Uhr staunten die Polizeibeamten, die zu einem Unfall in der Tiefgarage des SAKS-Hotels gerufen wurden, nicht schlecht, als sie den Unfallhergang ermittelten. Zwei 41-jährige Freundinnen aus dem Kreis Kaiserslautern fuhren hintereinander in die Tiefgarage. Zuerst fuhr die hintere Fahrerin auf das Fahrzeug der Freundin auf. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, streifte zunächst eine Mauer neben der Fahrbahn und im Anschluss noch einen geparkten Pkw, als sie versuchte, ihr Fahrzeug in eine Parklücke einzuparken. Bei Unfallaufnahme wurde bei beiden Fahrerinnen Alkoholgeruch festgestellt. Bei der Unfallverursacherin ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,76 Promille, die geschädigte Freundin hatte ebenfalls einen Atemalkohol von 1,01 Promille. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Zudem mussten beide ihre Führerscheine abgeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell