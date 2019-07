Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Otterbach (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag machten sich unbekannte Täter an einem abgestellten Baustellenfahrzeug in der "Obere Lauterstraße" zu schaffen. Gewaltsam brachen sie den Tankdeckel auf und entwendeten letztlich circa 300 Liter Diesel.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631-369-2150 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell