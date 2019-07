Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gurt und Handy: Polizei kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag am Messeplatz und in der Morlauterer Straße Autofahrer kontrolliert.

Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf Fahrzeugführer, die nicht angeschnallt waren oder während der Fahrt mit dem Handy hantierten. Auf vier Fahrer kommen ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu, weil sie am Steuer telefonierten. Mindestens 30 Euro müssen die sechs Fahrzeuginsassen bezahlen, die während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt hatten. Weitere zehn Fahrzeugführer hatten technische Mängel an ihren Vehikeln oder erforderliche Papiere nicht mitgeführt. Sie wurden verwarnt und müssen die Mängel innerhalb einer festgelegten Frist beheben beziehungsweise die fehlenden Dokumente noch vorlegen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell