Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger bekommt "kalte Füße"

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Mit der sogenannten "Enkeltrick-Masche" hat ein Betrüger am Donnerstag versucht, eine Frau aus dem Stadtgebiet übers Ohr zu hauen. Wie die 62-Jährige der Polizei meldete, hatte sie kurz nach 13 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als ihr Neffe ausgab. Er fragte, ob seine "Tante" ihm kurzfristig mehrere zehntausend Euro leihen könnte.

Die Frau ging zum Schein auf die Bitte ein und gab an, mehrere tausend Euro zu besorgen - anschließend verständigte sie jedoch die Polizei. Es folgten weitere Anrufe des Betrügers mit der gängigen Vorgehensweise - bis hin zu der Bitte, dass die 62-Jährige zur Übergabe des Geldes in eine angrenzende Straße kommen und den Betrag einem Abholer aushändigen sollte.

Nachdem niemand auftauchte, erhielt die Dame einen erneuten Anruf ihres vermeintlichen Neffen, dass er das Geld doch nicht mehr benötige. - Schade, die wartenden Polizeibeamten hätten ihn gern kennengelernt...

Bei einem Betrugsversuch blieb es auch am selben Tag an anderer Stelle im Stadtgebiet. Hier erhielt eine 70-jährige Frau gegen 15 Uhr einen Anruf eines pfälzisch sprechenden Mannes, der vorgab, ihr Neffe zu sein und wegen eines spontanen Autokaufs Geld zu benötigen. Zwar stimmte auch die Ortsangabe des Unbekannten, allerdings wunderte sich die Seniorin über den Dialekt des Mannes. Nachdem der Unbekannte weitere "Ungereimtheiten" von sich gab, schöpfte die Frau Verdacht, dass es sich um die bekannte "Enkeltrickmasche" handelte. Sie beendete einfach das Gespräch, indem sie auflegte. Weitere Anrufe gab es nicht.

Mit einer fast identischen Geschichte meldete sich am frühen Nachmittag auch ein Unbekannter telefonisch bei einem Mann in Stelzenberg. Der 51-Jährige glaubte, seinen Bruder an der Strippe zu haben, und man verabredete einen Besuch am späteren Nachmittag. Erst als der vermeintliche Bruder nicht auftauchte, wurde der 51-Jährige stutzig, rief seinen richtigen Bruder an und erkundigte sich, wo er denn bleibe - dabei stellte sich heraus, dass dieser gar nicht angerufen hatte... |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell