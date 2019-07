Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger Kleintransporter

Waldleinigen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Anwohner haben der Polizei am Donnerstag einen verdächtigen Kleintransport in der Elmsteiner Straße gemeldet. Das weiße Fahrzeug war am Vormittag Zeugen aufgefallen, unter anderem weil dessen Insassen einem 59-Jährigen eine alte Traktor-Batterie zum Kauf anboten. Außerdem fragten sie den Mann nach Diesel-Kraftstoff. Das ganze Verhalten der beiden Fahrzeuginsassen erschien den Zeugen verdächtig, und sie verständigten die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass die beiden Fahrzeuginsassen in der Vergangenheit schon wegen Betrugsdelikten aufgefallen sind. Dabei waren sie auch als sogenannte "Dachhaie" unterwegs.

Die Masche der "Dachhaie": Als Handwerker ohne vorherigen Auftrag erscheinen angebliche Dachdecker, die einen Schaden am Dach oder der Regenrinne "entdeckt" haben. Sie versprechen den Schaden für kleines Geld zu reparieren und verlangen dann eine horrende, ungerechtfertigte Summe für die meist unfachmännisch ausgeführten "Reparaturen". Oftmals werden die Opfer unter Druck gesetzt. Bei ähnlichen Maschen treten Betrüger als Pflasterarbeiter oder Teerkolonnen auf.

Hinweise darauf, dass sich die Insassen des weißen Kleintransporters am Donnerstagvormittag strafbar gemacht haben könnten, liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf vermeintliche Handwerker ein, die unangemeldet und ohne Auftrag kommen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, holen Sie Familienmitglieder oder Nachbarn dazu und informieren Sie die Polizei. Wenn Ihnen Fahrzeuge oder Personen verdächtig vorkommen, rufen Sie die Polizei. |erf

