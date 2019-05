Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, zwischen 12.30 und 13.15 Uhr, ereignete sich in der Gartenstraße eine Unfallflucht. Hierbei wurde der Außenspielgel eines an der Fahrbahn geparkten Citroen Jumper angefahren und beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell