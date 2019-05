Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Heimbach: Einbruch in das Vereinsheim des Tennisclubs

LANDKREIS EMMENDINGEN

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in die Räumlichkeiten des TC Heimbach in der Köndringer Straße ein. Das Objekt wurde augenscheinlich durchsucht; nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen an das Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641/582-0, zu melden.

