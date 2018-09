POL-OS: Osnabrück-A1: Lkw-Fahrer viel zu lange am Steuer

Osnabrück (ots) - Am Sonntagvormittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Osnabrück auf der A1 einen in Richtung Norden fahrenden italienischen Sattelzug. Bei einer genaueren Sichtung der Fahrerkarte des rumänischen Fahrzeugführers wurden massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Unter anderem überschritt der Fahrer seine maximale tägliche Lenkzeit von 9 Stunden um annähernd das Doppelte und arbeite bis zu 67 Stunden in einer Woche. Für diese großzügige Auslegung der Sozialvorschriften werden nun für den Fahrer und seinen Arbeitgeber Bußgelder in einer voraussichtlichen Höhe von insgesamt 13000EUR fällig.

