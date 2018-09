POL-OS: Melle - Hoher Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Melle (ots) - In der Justus-Möser-Straße kam es am Sonntag, zwischen Mitternacht und 09.45 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß in Höhe der Hausnummer 9 gegen einen weißen Mercedes C 180 und verursachte einen Schaden von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Melle entgegen, Telefon 05422/920600.

