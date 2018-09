POL-OS: Bohmte: Diebstahl einer Autobatterie misslang

Bohmte (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in der Straße Zur Ovelgönne versucht, die Batterie aus einem Pkw zu stehlen. Die Anwohner eines Wohnhauses bemerkten gegen 04.20 Uhr das Licht von Taschenlampen auf der Hauszufahrt und entdeckten schließlich zwei Männer an der geöffneten Motorhaube ihres VW Touran. Als sich das Duo von den Bewohnern ertappt fühlte, rannte es vom Grundstück in Richtung Sportplatz weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Wie sich später herausstellte, hatten sich die Unbekannten bereits an der Batterie des Autos zu schaffen gemacht und wollten diese ausbauen. Die Täter waren etwa 175 bis 180cm und schlank. Beide trugen karierte Kapuzenoberteile, ähnlich einer Holzfällerjacke. Hinweise nimmt die Polizei in Bohmte entgegen. Telefon: 05471-9710.

