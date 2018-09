POL-OS: Wallenhorst: Dank aufmerksamer Zeugin konnte Fahrraddieb gefasst werden

Wallenhorst (ots) - Einer aufmerksamen Zeugin ist zu verdanken, das die Polizei am Freitagnachmittag einen Fahrraddieb fassen konnte. Die 34-jährige Frau bemerkte gegen 13.25 Uhr einen unbekannten Mann, der auf dem Hof eines Zweiradgeschäftes am Alten Pyer Kirchweg verschwand und kurze Zeit später mit einem teuren E-Bike vom Gelände wegfuhr. Da die Wallenhorsterin aufgrund der Gesamtumstände einen Diebstahl vermutete, fuhr sie dem Mann mit dem Auto bis zum Friedhof am Portkamp hinterher und musste dort aber die Verfolgung aufgeben. Die benachrichtigte Polizei nahm Kontakt zum Fahrradladen auf und erhielt die Auskunft, dass die Zeugin mit ihrem Verdacht richtig lag; das E-Bike ist von dem Unbekannten gestohlen worden. Aufgrund der sehr guten Beschreibung des Täters durch die Zeugin, konnte der Mann mit dem Fahrrad wenig später von einer Funkstreife im Bereich des "Porta-Kreisels" entdeckt und schließlich festgenommen werden. Der Osnabrücker war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell