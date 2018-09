POL-OS: Osnabrück: Einbruch im Schinkel

Osnabrück (ots) - Ein Wohnhaus in der Meinkerstraße war am Samstagabend das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr hebelte die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Beim Durchsuchen des Mobiliars wurden die Unbekannten fündig und erbeuteten diversen hochwertigen Schmuck und mehrere Armbanduhren. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541-3273203 oder 0541-3272115.

