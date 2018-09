POL-OS: Osnabrück: Sekundenschlaf am Steuer- fünf Autos beschädigt

Osnabrück (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und beschädigte fünf geparkten Pkw. Der 41-jährige Osnabrücker war mit seinem Ford gegen 05.30 Uhr in Richtung Windhorststraße unterwegs und verfiel dabei nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf. In der Folge kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte auf einer Strecke von knapp 65 Metern fünf am Straßenrand geparkten Autos. Der Wagen des Verursachers sowie zwei weitere Pkw wurden dabei total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Da der Ford-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben.

