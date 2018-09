POL-OS: Melle: Dreister Diebstahl durch Fahrradfahrer

Melle (ots) - Ein Auslieferungsfahrer ist am frühen Mittwochmorgen in der Neuenkirchener Straße Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Der Mann parkte seinen Transporter vom Typ Fiat Ducato gegen 02.15 Uhr auf einem Grundstück unweit der Einmündung zum Engelgarten, um dort kurz etwas auszuladen. Als sich der Mann nur wenige Meter von seinem Wagen entfernte hatte, nutzte ein Unbekannter diesen Umstand und nahm aus der Fahrerkabine den schwarzen Rucksack des Osnabrückers. Der Geschädigte konnte noch sehen, wie der Täter mit der Beute auf einem Herrenfahrrad wegfuhr und in der Straße Engelgarten verschwand. Der Dieb war circa 180cm groß, etwa Mitte 20 und hatte kurze, dunkle Haare. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei in Melle. Telefon: 05422-920600.

