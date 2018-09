POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbruch in Optikergeschäft

Hagen a.T.W. (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag offenbar zielgerichtet in das Optikergeschäft an der Iburger Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt in das unweit der Dorfstraße gelegene Geschäft. Mit zahlreichen Brillen und speziellen optischen Messgeräten machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell