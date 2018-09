POL-OS: Bad Rothenfelde - Mazda bei Unfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Bad Rothenfelde (ots) - Auf dem Parkplatz eines Thermalbades an der Frankfurter Straße kam es am Donnerstabend zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mazda hatte ihren Pkw gegen 19.15 Uhr unbeschädigt dort abgestellt. In der Zeit bis 22.45 Uhr stieß ein Unbekannter, der vermutlich ein grünes Auto fuhr, gegen den Mazda. Er verursachte einen Schaden von ca. 3000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

