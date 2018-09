POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Dodesheide

Osnabrück (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Wohnhaus am Reinhold-Tiling-Weg ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Einfamilienhaus, wo sie diverse Schränke nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, ist noch nicht abschließend geklärt. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3273203 oder 0541-3272215.

