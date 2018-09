POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach erneuten Bränden in der Innenstadt gesucht

Osnabrück (ots) - Am frühen Freitagmorgen wurden der Polizei und der Feuerwehr erneut zwei Brände gemeldet. Unbekannte setzten in der Großen Rosenstraße einen Müllcontainer in Brand, der in der Nähe eines Wohnhauses unter einem Baum stand. Zeugen wurden gegen 01.15 Uhr auf das Feuer aufmerksam und schafften den Container auf die Straße, um einen größeren Schaden zu verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand und wurde gegen 03.30 Uhr erneut alarmiert. In der Schloßstraße, in unmittelbarer Nähe zum ersten Brandort, bemerkten Passanten Möbelstücke die in Flammen standen. Unbekannte Täter hatten den Sperrmüll angezündet, der beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand stand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen und verhinderten schlimmeres. Die Brandermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3103 zu melden.

