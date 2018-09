POL-OS: Osnabrück: Teures E-Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend ein vor dem Kino am Erich-Maria-Remarque -Ring abgestelltes teures Fahrrad gestohlen. Das graue E-Mountainbike der Marke Cube, Modell Cross Hybrid One, war abgeschlossen und wurde von den Tätern zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr mitgenommen. Wer Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3273203 oder 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell