POL-OS: Osnabrück: Frau wurde an der Iburger Straße sexuell belästigt

Osnabrück (ots) - Eine 57-jährige Osnabrückerin ist am frühen Freitagmorgen von einem Unbekannten auf der Iburger Straße sexuell belästigt worden. Die Frau ging gegen 04.45 Uhr auf dem linken Gehweg in Richtung stadtauswärts, als der Täter sie kurz hinter der Lutherkirche ansprach und ihr eine Unterhaltung aufdrängen wollte. Nach mehrmaliger Aufforderung ließ der Mann die Fußgängerin schließlich in Ruhe und verschwand in einer Nebenstraße. Wenig später tauchte er allerdings wieder auf und trat erneut an die Frau heran. Als die erneut kein Interesse an einer Unterhaltung zeigte, drückte der Täter die Frau schließlich gegen eine Hauswand und fasste sie unsittlich an. Das Opfer wehrte sich, und der Unbekannte lief in Richtung stadtauswärts weg. Der Täter war um die 35 Jahre alt, etwa 160 bis 165cm groß, schlank und von gepflegter Erscheinung. Die Haare waren hellblond und kurz, darüberhinaus trug er einen hellblonden Vollbart. Beim ersten Kontakt mit der Frau trug der Mann eine schwarze Hose sowie ein rotes Sweatshirt. Auf dem Rücken des Oberteils befand sich der bunte Schriftzug "Team" mit einem Häkchen dahinter. Bei der zweiten Ansprache trug er statt des Sweatshirts nur noch ein schwarzes T-Shirt. Offenbar wurde das rote Oberteil vom Täter zuvor weggeworfen oder versteckt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541-3273103 oder 0541-3272115.

