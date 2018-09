POL-OS: Osnabrück: Einbrecher benutzte lilafarbene Holzleiter

Osnabrück (ots) - Am Freitagabend versuchte ein Unbekannter in ein Wohnhaus am Reinhold-Tilingt-Weg (Nähe Knollstraße) einzubrechen, wurde dabei bemerkt und flüchtete schließlich ohne Beute. Die Bewohner des Obergeschosses eines Zweifamilienhauses hörten gegen 20.15 Uhr verdächtige Geräusche, gingen der Sache nach und entdeckten den Einbrecher. Der war gerade dabei, ein auf Kipp stehendes Fenster der Wohnung aufzuhebeln. Als sich der Täter ertappt fühlte, kletterte er schnell die von ihm benutzte lilafarbene Holzleiter herunter und lief weg. Wo die ältere, etwa fünf Meter lange Sprossenleiter herkommt, ist noch ungeklärt. Der Mann war etwa 185cm groß und sportlich. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenoberteil. Hinweise zum Täter oder zur Herkunft der Leiter nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541-3273203 oder 0541-3272215.

