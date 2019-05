Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B27

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.05.19, gegen 15.15 Uhr, kam es an der neuen Behelfsausfahrt auf die B27 zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte eine 33jährige Hyundai-Fahrerin von der Industriestraße kommend, nach links auf die B27 in Richtung Jestetten einfahren. Hierbei übersah sie einen Peugeot-Fahrer, der in Richtung Grenzübergang unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 33jährige Frau, sowie der 25jährige Peugeot-Fahrer und seine 51jährige Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 25 Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Lottstetten im Einsatz.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell