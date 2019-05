Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Durch den Keller in die Wohnung

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bastionsstraße. Sie gelangten dabei nach bisherigen Kenntnissen durch die Kellertür in das Haus. Anschließend schlichen sie, unbemerkt von den schlafenden Bewohnern, durch das Haus und entwendeten neben Bargeld auch ein Notebook der Marke Lenovo nebst externer Festplatte, sowie eine Tasche mit Fotoausrüstung der Marken Sony und Sigma. Wer Hinweise zu den entwendeten Gegenständen oder den unbekannten Tätern hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Soest unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (FL)

