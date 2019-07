Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: PKW-Aufbrecher unterwegs

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werden in verschiedenen Straßen in Schallodenbach Autos aufgebrochen.

Nach bisherigen Feststellungen wurden vier PKW geöffnet und durchsucht. In zwei Fällen blieb es bei der "Durchsuchung" der Fahrzeuge, ohne dass etwas gestohlen wurde. Aus den beiden anderen Fahrzeugen wurden eine Geldbörse und ein Navigationsgerät entwendet. Die Kripo Kaiserslautern bittet unter Telefonnummer 0631-3692620 um Hinweise.

Hier nochmal der Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen, selbst wenn das Auto vor der eigenen Haustür geparkt ist.

