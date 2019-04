Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Schmuck gestohlen

Bersenbrück (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag entwendeten unbekannte Täter in der Straße Am Mühlenbach aus einem Wohnhaus diverse Schmuckstücke. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise zu diesem Einbruch unter der Telefonnummer 05439 9690.

