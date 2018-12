POL-VER: ++ Mercedes-Teile demontiert ++ Audi gestohlen ++ Autos beschädigt ++ Auto gestreift und geflohen ++

Landkreis Verden (ots) - Mercedes-Teile demontiert

Oyten/Sagehorn. Auf hochwertige Mercedesteile haben es unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag am Sagehorner Bahnhof abgesehen. Gewaltsam öffneten sie zunächst eine Seitenscheibe und öffnete so den geparkten Pkw, um anschließend im Innenraum das Mulitfunktionslenkrad zu demontieren. Außerdem bauten die Diebe die Motorhaube sowie die Frontscheinwerfer ab. Die Täter verschwanden danach mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Achim (04202/9960) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Audi gestohlen

Oyten. In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter einen Audi gestohlen, der auf einem Grundstück an der Lindenstraße geparkt war. Vom grauen Kombi, an dem ein (Bremer) HB-Kennzeichen angebracht war, fehlt jede Spur. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Autos beschädigt

Verden/Eitze. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag an der Weitzmühlener Straße zwei Autos beschädigt. Bei beiden geparkten Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Bislang ist unklar, ob der Täter Diebesgut aus den Pkw erlangt hat. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Auto gestreift und geflohen

Verden. Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen Mazda gestreift, der an der Carl-Hesse-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Am Mazda entstand dadurch ein massiver Schaden von rund 3000 Euro. Der Unfallfahrer beging anschließend Unfallflucht. Hinweise zu ihm nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

