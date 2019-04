Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Unfallflucht am Kreisel - Stromkasten umgefahren

Wallenhorst (ots)

Ein Stromkasten, der am Kreisel Boerskamp/Große Straße/ Lechtinger Kirchweg/ Ruller Straße steht, wurde in der Nacht zu Sonntag, vermutlich gegen 2 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug umgefahren und total beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden und auch die offenliegenden, unter Strom stehenden Kabelstränge zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

