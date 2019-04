Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Pkw -Aufbruch in der Gehnstraße

Bramsche (ots)

Ein Opel Astra, der auf einem Parkplatz in der Gehnstraße abgestellt war, wurde am Samstagmittag zwischen 13 Uhr und 13.40 Uhr von unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus dem Auto stahlen die Täter eine Handtasche. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

