Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto landet auf dem Dach

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Friedenstraße in Kaiserslautern ist am Dienstagnachmittag ein Auto auf dem Dach gelandet. Bei der Kollision zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Nordbahnstraße überschlug sich ein Volvo und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der andere Unfallwagen drehte sich. Beide Unfallbeteiligten konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Die Feuerwehr reinigte nach dem Abtransport der Fahrzeuge die Unfallstelle. Während der Arbeiten musste die Friedenstraße kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand geschätzt ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro. Der Volvo war gerade einmal drei Wochen alt.

