Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche Diebinnen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendetektiv der Mall in Kaiserslautern stellte am Montagnachmittag zwei Jugendliche, die in einem Bekleidungsgeschäft mehrere Gegenstände mitgehen ließen. Erbeutet hatten die zwei Mädchen Unterwäsche, Modeschmuck und eine Handtasche. Als die Polizei vor Ort war, gaben die Langfinger zunächst falsche Personalien an. Doch so einfach waren die Einsatzkräfte nicht zu überlisten. Nachdem die Mädchen, 13 und 15 Jahre alt, ihre richtigen Namen zugaben, wurden sie mit zur Dienststelle genommen und im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell