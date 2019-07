Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots)

Ein 27-Jähriger war am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad in der Haagstraße unterwegs und wollte dort über die Kreuzung zur Kindergartenstraße einbiegen. In diesem Moment befuhr eine 36-jährige Autofahrerin die Straße und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer mit dem Heck des Wagens zusammenstieß. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. |slc

