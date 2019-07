Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehören die Turnschuhe und Sonnenbrillen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag während einer Personenkontrolle im Stadtgebiet neue Turnschuhe und drei teure Sonnenbrillen sichergestellt. Die Beamten kontrollierten gegen 14 Uhr in der Burgstraße drei Männer zwischen 33 und 38 Jahren. Sie hatten Turnschuhe und drei hochwertige Sonnenbrillen bei sich. An allen Gegenständen hingen noch die Warenetiketten. Weil das Trio keine plausible Erklärung für die Herkunft der Sachen hatte und auch keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, geht die Polizei davon aus, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Hinweise hierzu nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

