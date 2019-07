PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin - Fahrerflucht

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittwoch Vormittag, gegen 10:15 Uhr ereignete sich in Idstein in der Limburger Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine 81 jährige Idsteinerin leicht verletzt wurde. Die Fußgängerin wollte den Fußgängerüberweg in der Limburger Straße in Höhe Rodergasse überqueren. Ein Pkw wartete zu diesem Zeitpunkt vor dem Fußgängerüberweg um einen weiteren Fußgänger passieren zu lassen. Der Pkw fuhr jedoch, nachdem der erste Fußgänger den Überweg passiert hatte los und touchierte die 81 jährige, die sich ebenfalls gerade auf dem Fußgängerüberweg befand. Die ältere Dame stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw fuhr weiter in Richtung Wiesbadener Straße, ohne sich um die Verletzte Dame zu kümmern. Gemäß Zeugenangaben handelt es sich bei dem geflüchteten Pkw um einen blauen VW Golf, näheres hierzu ist derzeit leider nicht bekannt. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer/in machen können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Volker Freiding, PHK und KvD

