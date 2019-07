Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizisten rufen an

Kaiserslautern (ots)

Betrüger, die sich als Kriminalbeamte ausgeben, haben am späten Sonntagabend Anwohner im südlichen Stadtgebiet angerufen.

Sie gaukelten ihren potentiellen Opfern vor, dass es Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben habe. Die Angerufenen seien in Gefahr, weil auch bei ihnen ein Einbruch bevorstehe, so die Betrüger. Die Kripo werde daher vorsichtshalber Schmuck, Bargeld und andere Wertsachen sicherstellen... Stopp! Die Polizei wird Sie am Telefon nie nach ihren Wertsachen fragen, oder vorbeikommen, um sie mitzunehmen! Legen Sie auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten! Es sind Kriminelle am Telefon! Wählen Sie die 110 und verständigen Sie die echte Polizei. Geben Sie dabei die Ziffern selbst ein. Drücken Sie nicht die Rückruftaste, Sie könnten wieder mit den Betrügern verbunden werden.

Wenn Sie glauben, auf Betrüger hereingefallen zu sein, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Verbindung und erstatten Sie eine Anzeige. Sie helfen uns damit, Kriminellen das Handwerk zu legen, damit nicht noch andere auf sie hereinfallen. |erf

