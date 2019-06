Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Dreisten Dieb an Flucht gehindert

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am Freitagabend (07.06.2019) gegen 21:10 Uhr abrupt beim Diebstahl einer Einkaufstasche am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach gehindert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 31-jährige Tatverdächtige die Tasche eines 39-jährigen Mannes zunächst kurzzeitig an sich genommen haben, obwohl diese am Bahnsteig offenbar unmittelbar vor dem Eigentümer stand. Ein Begleiter des 39-Jährigen bemerkte den Diebstahl und soll daraufhin dem mutmaßlichen Dieb ein Bein gestellt haben, sodass dieser zu Boden fiel. Infolgedessen verteilte sich der Inhalt der Tasche, in der sich unter anderem eine hochwertige Uhr im Wert von 685,- Euro befand, auf dem Bahnsteig. Der mit fast 2,3 Promille alkoholisierte Tatverdächtige wurde anschließend durch die beiden Reisenden bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei festgehalten. Der deutsche Staatsangehörige muss nun mit einen Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls rechnen.

