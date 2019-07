Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Luftpumpe zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Martin-Luther-Straße einen Türsteher mit einer Luftpumpe verletzt zu haben.

Der Gast war bereits in einem benachbarten Lokal negativ aufgefallen, und der Gaststätte verwiesen worden. Vermutlich um seinen Ärger Luft zu machen, attackierte er das Sicherheitspersonal der Diskothek mit einer Luftpumpe. Die Pumpe schlug er einem 21-jährigen Türsteher auf den Kopf. Das Plastikteil zerbarst, was Zeugen als Explosion wahrnahmen. Durch die umherfliegenden Teile wurden Unbeteiligte verletzt. Sie waren bereits nicht mehr vor Ort als die Polizei eintraf, und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Der 37-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber von Zeugen eingeholt und festgehalten werden. Er wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt und kam ins Krankenhaus. |erf

