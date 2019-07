Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrt unter Alkoholeinfluss in der Probezeit

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, den 21.07.2019, um 04:15 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann aus Sembach in der Logenstraße, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 0,56 Promille alkoholisiert war. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde bis zur Nüchternheit des Mannes sichergestellt. Auf ihn kommt nun eine nicht unerhebliche Geldbuße zu. Da der Mann sich noch in der Probezeit befindet kommt auch eine Verlängerung dieser in Betracht.

