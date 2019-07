Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlener PKW wieder aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern berichtete in der Pressemeldung vom Samstag, den 20.07.2019 über den Diebstahl eines PKW Peugeot 208, weiß. Dieser war in dem Zeitraum von Donnerstag, den 18.07.2019, 20:00 Uhr auf Freitag, den 19.07.2019, 10:00 Uhr in der Straße Am Harzhübel, Kaiserslautern entwendet worden. Der PKW wurde am Samstagabend in der Nähe des Tatortes durch den Geschädigten selbst wieder aufgefunden.

