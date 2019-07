Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Türschlösser zweier Lebensmitteldiscounterfilialen beschädigt

Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende in der Alsenborner Rosenhofstraße und in der Kaiserslauterer Mennonitenstraße die Türschlösser an zwei Filialen eines Lebensmitteldiscounters.

Die Täter ließen Klebstoff in die Schlösser laufen, welcher die Schließmechanismen verklebten. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

