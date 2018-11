FW-BO: Verpuffung in der Fahrerkabine eines Lkw in Bochum Langendreer.

Bochum, Verpuffung in einem Lkw Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Um 10:50 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf, dass eine Person auf einem Parkplatz an der Hauptstraße Höhe Opel Zentrallager Verbrennungen erlitten habe. Nähere Angaben konnte der Anrufer nicht machen. Als der Rettungsdienst am Notfallort eintraf, fand er eine männliche Person mit Verbrennungen im Gesicht, am Hals und an beiden Unterarmen vor. Der schwer Verletzte wurde direkt medizinisch versorgt. Er gab an, es sei in der Fahrerkabine seines Lkw zu einer Verpuffung gekommen. In der Fahrerkabine befand sich ein undichtes Propangas-Heizgerät, das sofort ins Freie gebracht wurde. Die nachalarmierten Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache führten zum Ausschluss einer Explosionsgefahr Messungen durch und ließen das Gas kontrolliert abströmen. Der Rettungsdienst transportierte den Verletzten in ein Bochumer Krankenhaus. Der Einsatz mit 6 Einsatzkräften war um 13:15 beendet.

