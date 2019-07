Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Kaiserslautern (ots)

Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, ist es am Mittwochabend (10. Juli 2019) in der Lutrinastraße zu einem Unfall mit zwei Fahrradfahrern gekommen. Ein 31-Jähriger wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

Der 31-jährige Radfahrer war gegen 18 Uhr in der Lutrinastraße von einem anderen Fahrradfahrer überholt worden. Dabei schnitt ihn der Unbekannte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 31-Jährige und stürzte. Er verletzte sich leicht. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher weiter. Der Mann ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, trug ein braunes T-Shirt und hatte Kopfhörer an. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beziehungsweise unbekannten Fahrradfahrer gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

