Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei warnt vor betrügerischen Obstverkäufern

Kaiserslautern-Mölschbach (ots)

Am Montagvormittag haben zwei unbekannte Männer an der Haustür einer 51-Jährigen geklingelt. Sie boten der Frau frisches Obst und Gemüse zum Kauf an.

Da sich die Preise auf dem Verkaufsschild im üblichen Preisrahmen bewegten, griff die Anwohnerin zu und kaufte mehrere Kilogramm Obst und Gemüse. Sie bezahlte mit ihrer Girocard, achtete dabei aber nicht auf den angezeigten Betrag.

Bei der Überprüfung ihrer Kontoauszüge stellt sie später fest, dass die Obsthändler knapp 300 Euro abgebucht hatten. Die Geschädigte erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Händler war etwa 50 Jahre alt, sprach Hochdeutsch, trug eine braune Verkaufsschürze und hatte ein gepflegtes Äußeres. Der zweite Mann fungierte als Fahrer. Er war etwa im gleichen Alter hatte aber ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Betrüger waren mit einem weißen Transporter unterwegs.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |mhm

