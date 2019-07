Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen versuchen drei Unbekannte in einen Laden am Davenportplatz einzubrechen.

Kurz vor 1 Uhr versuchten die Täter die Eingangstür eines Ladens aufzuhebeln. Offensichtlich wurden sie bei der Tatausführung von einem Anwohner gestört und ergriffen die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Verdächtigen nicht mehr festgestellt werden. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Drei dunkel gekleidete Männer von denen zwei ca. 170 cm groß und kräftig waren und der Dritte eher klein und schmächtig. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631-3692620 zu melden.

