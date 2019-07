Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Treckerfahrer schwer verletzt

Hemer/Deilinghofen (ots)

Am heutigen Dienstag, 23.07.2019, gegen 17:18 Uhr, kam es zu einem Treckerunfall auf einer Wiese Am Knapp. Ein 25 jähriger Deilinghofer befuhr bei gewerblichen Arbeiten mit einem Trecker ein ca. 1500 qm großes Weidegrundstück, als er aus bislang unbekannter Ursache auf einem abschüssigen Gelände die Kontrolle über die Zugmaschine mit Anbaugerät verlor und dieser sich überschlug. Der verunfallte Trecker begrub den jungen Mann unter sich. Die alarmierte Feuerwehr musste den jungen Mann nach der Bergung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ausfliegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

